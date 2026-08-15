Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Davide Frattesi sceglie di emozionare i tifosi dell'Inter. Nel salutare i nerazzurri dopo il suo passaggio alla Lazio, il centrocampista ha scritto questo messaggio bellissimo sui social: "E’ vero... forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. A

Getty Images

bbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San Siro che spingeva... mi sentivo imbattibile.

Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo che può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo e’ il mio eh".