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L'ex portiere Emiliano Viviano, ospite del podcast Sportium Fun, ha parlato del mercato dell'Inter ed esaltato l'operazione per Frattesi:

Ho smesso di dirlo perché poi la gente rompe il ca..o, dicono che sei tifoso dell'Inter ma Ausilio e chi comanda, Marotta, dovrebbero avere delle statute. L'Inter ha fatto questa squadra che oggi tutti diciamo è 100 volte più forte delle altre e abbiamo visto i dati: ha in attivo gli ultimi 5 anni di 100 milioni con squadre che ne hanno spesi 400. Una roba folle. Anche l'operazione Frattesi è una roba da fargli la statua: 50% + 15 mln per un giocatore che sono due anni che gioca 10 minuti alla fine. Forse vendono Luis Henrique a 26-27 mln. Frattesi operazione perfetta per l'Inter e per la Lazio che prende un giocatore superiore alla Lazio per un prezzo accettabile e l'Inter manda un suo giocatore a rivalutarsi ne tiene il 50% e male che va prende 15 mln per un giocatore che all'Inter era la nona scelta a centrocampo