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Il mercato dell'Inter va avanti. Dopo Spence, il club nerazzurro guarda ancora in Premier League: Curtis Jones è il prossimo obiettivo:

Come segnala Sportmediaset, "Obiettivo Curtis Jones, con il Liverpool che sta abbassando un po' le sue richieste, erano più 40 milioni di euro di partenza, si può scendere, non di tanto. L'Inter per ora è disposta a mettere sul banco qualcosa come 30 milioni di euro. Può fare anche un esterno offensivo, se dovesse partire Luis Henrique, ma in questo momento però è la Roma a frenare sulla trattativa".