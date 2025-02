Il nome più immediato è quello di Pio Esposito, gioiellino classe 2005 che si sta rendendo protagonista con le maglie di Spezia e Nazionale Under 21: il talento di scuola Inter potrebbe tornare alla base e giocarsi le sue chance già questa estate. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I nomi sottolineati sui taccuini di Marotta e Ausilio sono diversi. In rosso, per l'Inter del futuro ce n'è uno in particolare che non comporterà esborsi: quello di Francesco Pio Esposito, il bomber della Serie B - 11 gol in 21 partite, solo Iemmello del Catanzaro ha segnato di più - che la dirigenza nerazzurra ha prestato allo Spezia l'estate scorsa.