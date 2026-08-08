Getty Images

A meno di un mese dalla fine del mercato, la priorità del mercato dell'Inter è sempre l'esterno destro. Dopo l'addio di Dumfries, i dirigenti nerazzurri hanno sondato diversi profili, ma i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, hanno rallentato e di molto la ricerca dell'esterno.

Getty Images

"La dirigenza si è arenata e ha presa del tempo perché la maggior parte dei profili valutati e proposti non corrisponde alle necessità tecnico-tattiche di Chivu. Anche in questo caso, bisognerà attendere dopo Ferragosto, quando potrebbero aprirsi occasioni oggi non contemplate. E il difensore centrale? Romero è ormai sfumato e se Pavard non si muoverà, l'Inter resterà così, con il rientro del francese e l'innesto di Stones".

(Tuttosport)