La dirigenza nerazzurra sta valutando una nuova ipotesi di mercato per tamponare l'emergenza sulla fascia destra

Sfumata l'ipotesi Cancelo, l'Inter continua a valutare l'opportunità di inserire in rosa un altro esterno destro in questa sessione invernale di calciomercato. Diversi i profili esaminati dalla dirigenza nerazzurra, tra piste più o meno percorribili: il sogno rimane Marco Palestra, discorso che verrà affrontato verosimilmente in estate. Nel frattempo sta emergendo un altro nome: quello di Dodo .

Secondo Tuttosport, i vertici interisti starebbero pensando a un'offerta che possa convincere la Fiorentina a privarsi del brasiliano già a gennaio. Tutto questo senza dimenticare un'altra alternativa: "In attesa di capire gli sviluppi intorno a Frattesi - che non vorrebbe sostituito -, l'Inter dopo la beffa Cancelo ragiona sugli esterni. Al di là del sogno Palestra per l'estate 2026, piace tanto Molina dell'Atletico Madrid (difficile), mentre viene ritenuto una soluzione valida Dodo della Fiorentina.

Non è un'operazione facile - Paratici non vorrebbe cedere i migliori -, però i dirigenti nerazzurri hanno delle pedine per convincere i viola a intavolare un eventuale scambio di prestiti: De Vrij (che sarebbe andato all'Al-Hilal per Cancelo) o Asllani, in uscita dal Torino".