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L'Inter è ancora alla ricerca di un esterno, ma al momento sta dando priorità alla trattativa Romero anche perché non convinta dei profili per la fascia.

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"L’Inter ha messo in stand-by la ricerca dell’esterno. E non solo perché la priorità è diventata affondare il colpo per Romero. La verità è che, al momento, non c’è un profilo che soddisfi pienamente il club nerazzurro. Occorre l’incastro giusto sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico, ma i nomi oggetto di valutazione non lo assicurano. Nemmeno Spence, che è stato a lungo un candidato forte. Fisicità, gamba, intensità sono tutte doti apprezzate, ma all’inglese manca la capacità di puntare e saltare l’uomo, che invece avevano e hanno Palestra e Khalaili. Così, davanti alla richiesta monstre di 40 milioni del Tottenham, in viale Liberazione, di concerto con Chivu, hanno pensato bene di allentare la presa. Possibile che ci possa essere una nuova stretta, ma non certo in tempi rapidi", riporta il Corriere dello Sport.

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"Per un mix di motivazioni simili, l’Inter non è convinta nemmeno dei vari Douè (prezzo eccessivo), Molina (troppi errori al Mondiale), Read (ancora acerbo) e Belghali (poco strutturato dal punto di vista fisico). Intendiamoci, una decisione definitiva ancora non è stata presa, ma intanto, come premesso, l’opzione Perisic continua ad essere sul tavolo. Vero che ha 37 anni, ma fisicamente è ancora integro, come si è visto anche ai Mondiali, conosce la Serie A e l’ambiente nerazzurro, e ha pure le caratteristiche desiderate. In aggiunta ha anche un costo contenuto, visto che il Psv Eindhoven, a differenza dello scorso gennaio, lo lascerebbe andare in cambio di un indennizzo ridotto. E lo stesso croato si accontenterebbe di un ingaggio contenuto pur di tornare. Il resto lo dovrebbero fare Diouf e Luis Henrique, che, nel caso, dovrebbero dividersi la fascia destra con Perisic, senza far abbassare il livello", aggiunge il quotidiano.