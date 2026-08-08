A meno di un mese dalla fine del mercato, in casa Inter c'è sempre il nodo legato a Davide Frattesi. Il centrocampista è da tempo fuori dal progetto di Chivu, ma a oggi non è ancora arrivato un club in grado di formulare un'offerta. È ormai chiaro che per dare l'assalto a Curtis Jones, l'uscita di Frattesi sia fondamentale.

"Cristian Chivu spera che la situazione attorno a Davide Frattesi si definisca prima, magari la prossima settimana o dopo la prima giornata di campionato, quando in tutta Europa inizieranno i saldi e tutti i club, oggi alla ricerca di calciatori, cominceranno a muoversi con maggiore veemenza. Non perché il tecnico abbia qualcosa contro il centrocampista romano, ma è ormai evidente a tutti come la partenza di Frattesi - unita a quella di Kristjan Asllani - sia fondamentale e necessaria per permettere al club di dare l'assalto a Curtis Jones", sottolinea Tuttosport.

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"Frattesi, però, è chiaramente il nodo centrale di questa vicenda, non fosse altro perché l'Inter si aspetta di incassare sempre una buona cifra dal centrocampista nonostante una stagione '25-26 deludente (33 presenze di cui solo 6 da titolare, 0 gol e 0 assist). Il prezzo di partenza rimane 30 milioni, ma già a 25 bonus compresi arriverebbe il via libera, anche perché il giocatore è a bilancio per 13 milioni".

"Già, ma dove potrebbe andare Frattesi? Dalla Premier per ora non arrivano segnali, da non escludere comunque nelle prossime settimane in virtù dei contatti del suo entourage con diversi club inglesi, Napoli e Roma, interessate in inverno non si sono fatte più vive. Sullo sfondo rimane sempre la Juventus dove ci sono due suoi estimatori, Carnevali e Spalletti. Finora da ambo i lati - leggi dirigenze - hanno smentito eventuali scambi, prima con Cambiaso (titolare per Spalletti), poi con Nico Gonzalez (sempre nel mirino dell'Atletico Madrid), ma è evidente che il passare del tempo potrebbe facilitare operazioni del genere".

(Tuttosport)