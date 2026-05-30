Solet ad un passo dall'Inter: lo annuncia il Messaggero Veneto che riporta anche formula e cifre dell'affare tra i nerazzurri e l'Udinese

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 10:07)

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Da Udine arrivano conferme sulla trattativa tra l'Inter e l'Udinese per Oumar Solet. Il difensore classe 2000 è un obiettivo concreto dei nerazzurri e l'accordo sembra vicino. A ribadirlo è l'edizione di Udine del Messaggero Veneto:

"Convivere con l’idea di non vederlo più in bianconero dopo averlo ammirato con la consapevolezza di avere beneficiato di un giocatore di altissimo profilo, un big che l’Udinese è riuscita a portare a parametro zero e che lascerà partire dopo l’ennesima plusvalenza. È questo il filtro che il tifoso bianconero può cominciare a usare parlando di Oumer Solet, il francese classe 2000 destinato a spiccare il volo dopo 57 partite con la Zebretta, di cui 35 nella stagione appena conclusa con tre gol all’attivo. Non passa giorno, infatti, che i rumors di mercato accostano il suo nome alle big in cerca di corazzieri, con la Roma e il Chelsea interessate, ma decisamente attardate dall’Inter, se è vero che l’entourage del giocatore, rappresentato dalla Unique Sports Group, si è visto nei giorni scorsi a Milano con Piero Ausilio, ben prima che il Barcellona mollasse Alessandro Bastoni e spendesse 80 milioni per Anthony Gordon", si legge sul quotidiano che poi riporta anche le cifre.

Si parla di un contratto fino al 2031 a circa 2,4 mln netti a stagione per Solet mentre l'Inter avrebbe già preparato l'operazione con la formula del prestito con obbligo - al primo punto raggiunto dal febbraio 2027 - per una cifra tra i 25 e i 30 mln di euro. "Tuttavia, prima del brindisi, serve il via libera sul fronte giudiziario per l’accusa di violenza sessuale che vede implicato il giocatore. Il 10 giugno dovrebbe essere la data giusta visto che lo scorso 8 aprile il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Udine, Rossella Miele, non ha potuto decidere sull’archiviazione dell’indagine chiesta dal pubblico ministero, oppure se ordinare nuovi accertamenti (indicando su cosa investigare e fissando un termine entro cui farlo) come proposto da Giuseppe Brollo, il difensore della parte offesa, una donna di 32 anni, assente per indisposizione in quella udienza", chiosa il Messaggero Veneto.