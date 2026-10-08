VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Quasi come un fulmine a ciel sereno, nel momento in cui il suo futuro non era assolutamente un argomento all'ordine del giorno. Si è aperto un nuovo scenario per il futuro di Petar Sucic. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'Inter proverà a rinnovare il contratto del calciatore, ora entrato nel mirino di alcune squadre di Premier:

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"Attenzione, poi, alla questione contratto. Che potrebbe avere la sua influenza nella situazione. Sucic, infatti, è in nerazzurro da poco più di una stagione. Ha firmato un contratto fino al 2030 da 1,5 milioni a stagione. Ebbene, i suoi rappresentanti hanno già fatto sapere all’Inter di voler discutere di un adeguamento".

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"Le motivazioni? Beh, il suo status è cresciuto da quando è sbarcato in Italia. Inoltre, dall’Inghilterra qualche sirena ha già cominciato a suonare. E allora chissà che un aumento non possa sistemare tante cose. Baccin è il primo a saperlo. E nella sua agenda c’è già uno spazio riservato a Sucic".

(Fonte: Corriere dello Sport)