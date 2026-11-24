A margine della conferenza stampa della vigilia di Inter-Stoccarda, anche NicolÃ² Barella ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del calciatore nerazzurro:

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-Si riparte dalle ultime due gare di Champions...

«Siamo pronti, sappiamo che la CL Ã¨ una competizione bella da giocare e che dÃ fiducia. San Siro aspetta queste partite e cercheremo di mettere la nostra versione migliore in campo.

-Ho visto una fasciatura, come stai?

Bene, logicamente, tante partite ravvicinate, ci sono piccoli problemi o fastidi che bisogna andarci sopra e conviverci. Questa Ã¨ sempre stata la mia carriera e continuerÃ² a farlo finchÃ© il mister l'accetta. Sono a disposizione ed Ã¨ questa la cosa importante.

-Ci aiuti ad analizzare questa Inter: i cali come con l'Atalanta, sono campanelli d'allarme. Come li interpreti.

Verso l'Inter c'Ã¨ grande aspettativa ed Ã¨ anche giusto perchÃ© Ã¨ una squadra forte. Ma poi vedo che siamo ancora lÃ , Ã¨ tutto aperto in CL, protremmo avere qualche punto in piÃ¹ in Champions. Dobbiamo lavorare sulla gestione delle partite, sulla luciditÃ . Ci sono situazioni e momenti della stagione in cui ci sono cose che vengono difficili ma guardo al bicchiere mezzo pieno. Sapendo che ci sono cose da migliorare.

-Ma perchÃ© una squadra cosÃ¬ forte subisce tanti gol? Manca cattiveria o Ã¨ un problema tattico?

Col Como lo abbiamo dimostrato. Se siamo centrati in una partita Ã¨ difficile crearci dei problemi. Quando le situazioni ci portano tranquillitÃ , il relax non va bene e quello in alcune partite lo paghi, anche se non accade sempre. Dobbiamo leggere meglio le situazioni, essere lucidi.

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-Cosa perde l'Inter senza Calhanoglu e che effetto fa avere un Pio cosÃ¬?

Calha Ã¨ un'assenza importante, uno dei centrocampisti piÃ¹ forti del mondo. Ci mancherÃ sicuro. Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che sanno giocare nel suo ruolo e daranno quello che devono dare. Lo aspettiamo. Ci sta che ci siano degli infortuni con tante partite.

Pio? Gli faccio i complimenti per quello che sta vivendo e per il ragazzo che Ã¨, anche da ragazzino, quando si allenava con noi dalle giovanili, ha sempre messo al primo posto la squadra. Non ha mai avuto ego e quando lavori cosÃ¬ il calcio ti ripaga. E cosÃ¬ ora sta vivendo questo momento con l'Inter e la Nazionale. E speriamo sia cosÃ¬ fino a fine carriera.

(Fonte: SS24)