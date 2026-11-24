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È giornata di vigilia in casa Inter, la squadra nerazzurra torna domani in campo in Champions League contro lo Stoccarda. Queste le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:

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"Noi abbiamo analizzato quanto accaduto a Bergamo, domani è la Champions, altra sfida. Non abbiamo troppo tempo di vedere con dispiacere l'accaduto, non perdiamo lucidità, abbiamo fatto anche belle cose. Domani altra gara e altra competizione, sappiamo tutti la classifica, dobbiamo continuare come nelle ultime due gare".

Come portare a casa i 3 punti contro lo Stoccarda?

"L'Inter deve fare l'Inter con personalità, determinazione, qualità, pulizia di giocate, attenzione anche per quello che sono loro. Mettono aggressività, verticalità, duelli: dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Serve continuità in fase offensiva e difensiva".

La squadra che risposte ti ha dato post-Atalanta e cosa vi siete detti?

"La squadra ha tanti pregi, ha carattere, bisogna solo trovare continuità giusta nel mantenere concentrazione, determinazione ed equilibrio".

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Lautaro è pronto? Come sta Thuram? Zielinski ti preoccupa?

"Zielinski non lo avremo domani ed è la risposta più semplice. Per quanto riguarda Marcus e Lautaro vedremo domani la formazione che metteremo in campo".

Che Inter domani in Champions?

"Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista per questa sfida di Champions e l'opportunità si chiama Stoccarda, dobbiamo fare del nostro meglio e mettere in campo i nostri principi".

Calhanoglu come sta?

"Sta facendo l'esame, quando arriverà l'esito ve lo faremo sapere".