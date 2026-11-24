C'è una situazione da monitorare in casa Inter e riguarda Marcus Thuram: le ultime da Sky dopo l'allenamento di oggi.
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C'è una situazione da monitorare in casa Inter e riguarda Marcus Thuram. L'attaccante francese infatti non ha svolto tutta la seduta di stamattina con il gruppo, da sapere Sky Sport.
Queste le parole dell'inviato di Sky ad Appiano Gentile, Andrea Paventi: "Marcus Thuram ha iniziato l'allenamento in gruppo ma poi è andato a parte in zona palestra e capiremo che lavoro ha fatto, dovremo aggiornarvi anche su questo", ha detto il giornalista.
Seguiranno aggiornamenti sul francese in vista della sfida di domani di Champions League contro lo Stoccarda.
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