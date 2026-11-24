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C'è una situazione da monitorare in casa Inter e riguarda Marcus Thuram. L'attaccante francese infatti non ha svolto tutta la seduta di stamattina con il gruppo, da sapere Sky Sport.

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Queste le parole dell'inviato di Sky ad Appiano Gentile, Andrea Paventi: "Marcus Thuram ha iniziato l'allenamento in gruppo ma poi è andato a parte in zona palestra e capiremo che lavoro ha fatto, dovremo aggiornarvi anche su questo", ha detto il giornalista.

Seguiranno aggiornamenti sul francese in vista della sfida di domani di Champions League contro lo Stoccarda.