Il Messaggero – Roma, Frendrup nel mirino. Ma il Genoa spara alto

Il Messaggero – Roma, Frendrup nel mirino. Ma il Genoa spara alto

Il quotidiano parla del giocatore del club rossoblù che piace tanto ai nerazzurri stando a diverse fonti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Messaggero di Roma riporta che Gian Piero Gasperini sarebbe interessato a Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa (classe 2001) che è stato accostato nelle scorse settimane e nei scorsi mesi anche all'Inter. Il quotidiano romano, tra le sue pagine sportive, parla del calciatore che secondo varie fonti i nerazzurri avrebbero messo nel mirino.

Getty Images

Di Frendrup, il giornale scrive: "Gasperini vorrebbe anche un rinforzo a centrocampo e ha suggerito Frendrup. Sono stati già effettuati dei sondaggi ma le difficoltà non mancano. Il Genoa spara alto, chiedendo circa 15 milioni di euro e De Rossi non ha nessuna intenzione di indebolire la squadra a stagione in corso. I giallorossi ci riproveranno in estate senza i paletti del settlement agreement".

(Fonte: Il Messaggero)

