Moretto: “Ecco quando sarà deciso il futuro di Sommer. Ma l’Inter intanto ha già…”

Sommer ha un contratto in scadenza a giugno 2026: ecco la situazione raccontata da Matteo Moretto
Matteo Pifferi Redattore 

Il contratto che lega Yann Sommer all'Inter scade il 30 giugno 2026 e, al momento, non sembrano esserci segnali che inducano a pensare ad un rinnovo dell'intesa tra le parti.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così della situazione legata a Sommer:

"Il contratto di Sommer è in scadenza a giugno 2026. E' vero che l'Inter si sta già cautelando e si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi profili. Le valutazioni finali sul futuro di Sommer saranno fatte a tempo debito, all'inizio del nuovo anno.

L'Inter sta iniziando a valutare altri nomi e Sommer farà una questione di vita e di decisione famigliare. Il futuro di Sommer all'Inter è più che in bilico"

