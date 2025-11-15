Il contratto che lega Yann Sommer all'Inter scade il 30 giugno 2026 e, al momento, non sembrano esserci segnali che inducano a pensare ad un rinnovo dell'intesa tra le parti.
Sommer ha un contratto in scadenza a giugno 2026: ecco la situazione raccontata da Matteo Moretto
Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così della situazione legata a Sommer:
"Il contratto di Sommer è in scadenza a giugno 2026. E' vero che l'Inter si sta già cautelando e si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi profili. Le valutazioni finali sul futuro di Sommer saranno fatte a tempo debito, all'inizio del nuovo anno.
L'Inter sta iniziando a valutare altri nomi e Sommer farà una questione di vita e di decisione famigliare. Il futuro di Sommer all'Inter è più che in bilico"
