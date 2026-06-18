L'Inter lo ha controriscattato per 23 milioni dal Bruges, ma non è detto che rimanga a Milano dovesse arrivare un'offerta importante

Marco Astori Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 10:07)

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"Il futuro di Stankovic jr. è da considerare in bilico". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che oggi si sofferma sulla situazione del centrocampista classe 2005: l'Inter lo ha controriscattato per 23 milioni dal Bruges, ma non è detto che rimanga a Milano dovesse arrivare un'offerta importante. Si legge: "Una decisione, però, non verrà presa in tempi rapidi. Il centrocampista comincerà la preparazione agli ordini di Chivu, parteciperà al ritiro in Germania, e magari volerà anche dall’altra parte del mondo, tra Hong Kong e l’Australia.

Nel frattempo, verrà valutato quali possano essere il suo ruolo e il suo apporto all’interno dell’organico. Nessuno lo conosce meglio del tecnico romeno, che lo ha fatto crescere nelle giovanili nerazzurre, dopo averlo incrociato già quando era solo un bambino, visto che la sua famiglia e quella di Dejan Stankovic si frequentavano assiduamente anche al di fuori del campo, ai tempi in cui facevano ancora i calciatori.

Il passaggio, prima al Lucerna e poi al Bruges, ha fatto crescere sicuramente il figlio d’arte, che si è messo in luce anche in Champions. La Serie A, però, sarebbe un ulteriore balzo. E occorre capire se sia pronto per compierlo. Le potenzialità ci sono tutte, tra doti tecniche e fisiche, inoltre il fatto di compiere 21 anni soltanto il prossimo 3 agosto e di aver fatto tutta la trafila del vivaio interista permetterebbe di avere un elemento in più nella lista Uefa. La risposta definitiva, però, dovrà darla il campo".