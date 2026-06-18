Stefan De Vrij non ha ancora preso una decisione sul suo futuro: ecco la mossa Inter in caso di rifiuto al rinnovo

Marco Astori Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 10:46)

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Stefan De Vrij non ha ancora preso una decisione sul suo futuro: l'Inter gli ha proposto un rinnovo annuale a stipendio dimezzato, ma lui sta valutando tutte le ipotesi possibili.

Secondo il Corriere dello Sport, "il difensore olandese ha tre offerte sul tavolo, due dall’Europa e una dall’Arabia Saudita, e al momento nella sua testa sembra prevalere l’idea di andare altrove con l’ambizione di giocare di più. L’addio di Acerbi potrebbe aprirgli più spazi rispetto al passato, anche se questo elemento ulteriore sembra non bastare.

La scelta non è facile perché l’ex Lazio è molto legato all’Inter e a Milano, ma allo stesso tempo il club nerazzurro non si farà trovare impreparato in caso di separazione. Oltre a Soletbisognerebbe aggiungere alla rosa un altro difensore e si tratterebbe comunque di un’operazione a costi limitati con l’obiettivo di non lasciare sguarnita la retroguardia a livello numerico".