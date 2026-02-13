Importante traguardo per l'attaccante classe 2009, uno dei talenti più luminosi del settore giovanile nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 21:09)

L'Inter blinda uno dei gioielli più luminosi del suo settore giovanile: Delis Gjeci, attaccante classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club nerazzurro fino al 30 giugno 2028. Lo ha confermato lo stesso giocatore con un post pubblicato su Instagram: "Onorato di firmare il mio primo contratto da professionista con questo Club. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. Forza Inter!". Un'operazione con vista sul futuro, già anticipata mesi fa da Fcinter1908.

Un talento che, nonostante la giovanissima età (17 anni ancora da compiere), sta già facendo parlare di sè da tempo, e sul quale in molti sono pronti a scommettere.

Gli inizi — Nato a Pordenone da genitori albanesi, Gjeci inizia a giocare a calcio nella squadra del suo paese, il Pravisdomini, prima di approdare alla Liventina, Centro di Formazione Inter che storicamente fornisce molti talenti al settore giovanile nerazzurro. Le sue qualità emergono presto, e nell'estate del 2022 viene chiamato dal club di viale della Liberazione per disputare il Torneo Manlio Selis, dove viene premiato come miglior giocatore della manifestazione. Non avendo ancora compiuto 14 anni, tuttavia, non può ancora trasferirsi fuori dalla regione di residenza, per cui passa tra le fila del Pordenone. Risultato? 38 gol stagionali, che gli valgono l'approdo definitivo all'Inter.

A Interello ci mette poco a imporsi: in U15 è letteralmente fuori categoria (12 gol nelle prime 6 partite), tanto da salire in U16 senza che il suo rendimento ne risenta. Nella scorsa stagione, invece, qualche infortunio di troppo ha rallentato il suo percorso, e in estate la possibilità che le strade di Gjeci e dell'Inter si separassero è stata più che concreta.

La ripartenza — La storia è nota: l'Empoli, fiutando l'occasione, propose a Gjeci la chance di confrontarsi direttamente con il campionato Primavera, saltando in un colpo solo le categorie U17 e U18. Un'opportunità allettante, anche alla luce dell'ottimo lavoro svolto in Toscana a livello di settore giovanile e di un percorso verso la Prima Squadra, in prospettiva, nettamente più agevole rispetto a quello che potrebbe verificarsi all'Inter.

Alla fine, dopo una lunga riflessione, Gjeci ha deciso di rimanere a Milano, ripartendo dalla sua categoria di riferimento: l'U17, allenato da Samir Handanovic. Una scelta che, a conti fatti, si è rivelata azzeccata. Il gioiellino nerazzurro ha ripreso a incantare come nei suoi giorni migliori: 4 gol e 3 assist nelle prime 5 giornate di campionato con l'U17, e doppio salto in avanti con le prime convocazioni in Primavera. Già a ottobre Benito Carbone lo fa esordire in Youth League nei minuti finali del match contro l'Union Saint-Gilloise, e pochi giorni dopo ecco la prima da titolare contro il Kairat, seguito anche dal debutto in campionato contro la Cremonese. Dopo qualche settimana di stop per pubalgia, il percorso di Gjeci è ripartito dalla firma sul contratto. Le aspettative sono altissime, ma talento e personalità non gli mancano di certo.