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Pedullà – Inter gradimento fortissimo per Palestra: i tempi della trattativa…

Pedullà – Inter gradimento fortissimo per Palestra: i tempi della trattativa… - immagine 1
L'aggiornamento sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro dal noto esperto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Anche Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha proposto un aggiornamento sul fronte Marco Palestra per l'Inter. Qui le sue considerazioni sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro:

Pedullà – Inter gradimento fortissimo per Palestra: i tempi della trattativa…- immagine 2
Getty

"L'Inter è fortissima come gradimento. La richiesta dell'Atalanta è 50 milioni più 6-7 di bonus, senza contropartite. Se l'Inter mette quei soldi, lo porta a casa. Sullo sfondo ci sono altri club, City o Newcastle si possono materializzare, ma non è una cosa destinata a chiudersi stasera o domani mattina"

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