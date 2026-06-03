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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Inter gradimento fortissimo per Palestra: i tempi della trattativa…
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Pedullà – Inter gradimento fortissimo per Palestra: i tempi della trattativa…
L'aggiornamento sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro dal noto esperto
Anche Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha proposto un aggiornamento sul fronte Marco Palestra per l'Inter. Qui le sue considerazioni sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro:
"L'Inter è fortissima come gradimento. La richiesta dell'Atalanta è 50 milioni più 6-7 di bonus, senza contropartite. Se l'Inter mette quei soldi, lo porta a casa. Sullo sfondo ci sono altri club, City o Newcastle si possono materializzare, ma non è una cosa destinata a chiudersi stasera o domani mattina"
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