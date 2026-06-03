"L'Inter è fortissima come gradimento. La richiesta dell'Atalanta è 50 milioni più 6-7 di bonus, senza contropartite. Se l'Inter mette quei soldi, lo porta a casa. Sullo sfondo ci sono altri club, City o Newcastle si possono materializzare, ma non è una cosa destinata a chiudersi stasera o domani mattina"