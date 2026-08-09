Obiettivo raggiunto. Si è conclusa la tournée dell'Inter con il successo nel Derby d'Italia contro la Juventus a Perth, in Australia. Sky Sport traccia un bilancio con le sensazioni in casa nerazzurra.

"L'Inter chiude la tournée asiatica con una vittoria, soprattutto con il successo sperato, ovvero zero infortuni e condizione fisica nettamente migliorata".

Getty Images

L'analisi prosegue con il focus partita dopo partita:

"Dal Manchester City al Milan fino alla Juve, da Hong Kong all'Australia, Chivu ha visto i suoi giocatori crescere progressivamente. Con gli inglesi hanno tenuto botta e vinto ai rigori. Nel derby milanese hanno faticato mezz'ora e poi preso in mano il gioco, subendo il pareggio soltanto su rigore. E contro la Juventus, invece, è arrivata la prestazione più convincente. "Siamo la squadra da battere in Italia" ha detto Chivu, e le partite hanno confermato che al netto del mercato ancora aperto, i campioni d'Italia sono pronti a ripartire in prima fila".

Poi l'analisi dei singoli:

"In copertina ci finisce Federico Dimarco, MVP della stagione passata, autore di due gol realizzati nei due derby italiani. Ma tanti hanno ben figurato, Barella, Stankovic, Calhanoglu, Bisseck centrale, Pavard ritornato a buon livello, Provedel in porta e i giovani con Lavelli e Bovio su tutti".

Getty Images

Mentre i nazionali Lautaro, Thuram e Stones lavorano ad Appiano Gentile, Chivu ha concesso qualche giorno di riposo:

"Ora qualche giorno di riposo prima della ripresa a mercoledì pomeriggio, mentre ad Appiano Gentile, Lautaro, Thuram e Stones cominciano la preparazione individuale. Dieci giorni e poco più per provare ad esserci col Monza all'esordio. In mezzo un amichevole a Bari col Betis, ultimo test prima di iniziare la lotta per la difesa del titolo".