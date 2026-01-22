FC Inter 1908
Ormai è risaputo come il desiderio di Oaktree, fondo attualmente proprietario dell'Inter, sia quello di provare a chiudere in estate un colpo di livello top sul mercato per accrescere ancor di più il brand del club.

E' questo, appunto, quanto fatto trapelare in questi ultimi giorni. E inevitabilmente sono già cominciate le voci su chi possa essere questo nome mondiale da portare a Milano. E due li fa oggi il Quotidiano Sportivo.

"Per il grande colpo bisognerà parlare con i rappresentanti di Oaktree (circolano già i nomi di Nico Paz che a giugno tornerà al Real Madrid e del 31enne Bernardo Silva, in scadenza di contratto col Manchester City)", si legge.

