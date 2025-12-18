E il tesoretto può servire per l'esterno destro visto il lungo infortunio di Dumfries, con due nomi in cima alla lista secondo Tuttosport

Marco Astori Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 10:16)

25 milioni di euro: è questa la cifra che l'Inter ha a disposizione al momento in cassa e che può mettere sul mercato di gennaio. E il tesoretto può servire per l'esterno destro visto il lungo infortunio di Dumfries, con due nomi in cima alla lista secondo Tuttosport: Brooke Norton-Cuffy e Marco Palestra. Ecco il punto: "Il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne.

Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale del Genoa, sul quale - va ricordato - l’Arsenal ha un’importante percentuale sulla futura vendita. Per i liguri che l’hanno pagato appena 2 milioni si prospetta una clamorosa plusvalenza, visto che potrebbero cederlo a 8 volte tanto rispetto al prezzo pagato appena 18 mesi fa. Se i Campioni d’Italia dovessero chiudere per l’inglese, a quel punto mollerebbero la presa su Palestra, il che sarebbe a prescindere un’ottima notizia per Marotta. A proposito del gioiellino della Nazionale Under 21: il pallino sulla questione rimane in mano ai Percassi, anche se a detenere le prestazioni sportive del terzino destro fino al prossimo 30 giugno è il Cagliari che l’ha prelevato a fine agosto pagando 700 mila euro di prestito oneroso.

Motivo per cui ora i sardi appaiono restii a privarsene e proveranno a trattenerlo, a meno che non sia la Dea a decidere di venderlo subito. A quel punto il club di Giulini potrebbe essere indennizzato con un conguaglio economico o il prestito di un altro calciatore. Ecco perché chi vuole il gioiello classe 2005 deve cercare di trovare un’intesa con la società bergamasca, che però non ha fretta e spera in un’asta selvaggia in estate tra le big di A e le inglesi, che potrebbero far lievitare il prezzo fino ai 40 milioni. Nuovi casi Calafiori e Leoni si prospettano all’orizzonte, sempre che l’Inter non rompa gli indugi per bruciare le altre sul tempo. D’altronde in passato l’aveva già fatto, sempre andando a prendere un giocatore dall’Atalanta: Robin Gosens".