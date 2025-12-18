25 milioni di euro: è questa la cifra che l'Inter ha a disposizione al momento in cassa e che può mettere sul mercato di gennaio. E il tesoretto può servire per l'esterno destro visto il lungo infortunio di Dumfries, con due nomi in cima alla lista secondo Tuttosport: Brooke Norton-Cuffy e Marco Palestra. Ecco il punto: "Il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne.
calciomercato
Inter il tesoretto ce l’ha davvero: questa la cifra che può mettere sul mercato a gennaio
Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale del Genoa, sul quale - va ricordato - l’Arsenal ha un’importante percentuale sulla futura vendita. Per i liguri che l’hanno pagato appena 2 milioni si prospetta una clamorosa plusvalenza, visto che potrebbero cederlo a 8 volte tanto rispetto al prezzo pagato appena 18 mesi fa. Se i Campioni d’Italia dovessero chiudere per l’inglese, a quel punto mollerebbero la presa su Palestra, il che sarebbe a prescindere un’ottima notizia per Marotta. A proposito del gioiellino della Nazionale Under 21: il pallino sulla questione rimane in mano ai Percassi, anche se a detenere le prestazioni sportive del terzino destro fino al prossimo 30 giugno è il Cagliari che l’ha prelevato a fine agosto pagando 700 mila euro di prestito oneroso.
Motivo per cui ora i sardi appaiono restii a privarsene e proveranno a trattenerlo, a meno che non sia la Dea a decidere di venderlo subito. A quel punto il club di Giulini potrebbe essere indennizzato con un conguaglio economico o il prestito di un altro calciatore. Ecco perché chi vuole il gioiello classe 2005 deve cercare di trovare un’intesa con la società bergamasca, che però non ha fretta e spera in un’asta selvaggia in estate tra le big di A e le inglesi, che potrebbero far lievitare il prezzo fino ai 40 milioni. Nuovi casi Calafiori e Leoni si prospettano all’orizzonte, sempre che l’Inter non rompa gli indugi per bruciare le altre sul tempo. D’altronde in passato l’aveva già fatto, sempre andando a prendere un giocatore dall’Atalanta: Robin Gosens".
