Isak Hien e Giorgio Scalvini . Secondo quanto riporta Tuttosport , i due giocatori sono nel mirino dell'Inter. Quella contro l'Atalanta è stata l'occasione per il club nerazzurro di visionare i due possibili obiettivi di mercato. Come riporta il quotidiano, Hien già promosso a pieni voti da Simone Inzaghi, piace in realtà al club di Viale della Liberazione dai tempi di Verona. "La crescita a Bergamo dello svedese, oltre a fare impennare la quotazione del cartellino – pagato dalla Dea 9 milioni, oggi ne vale almeno 30 – ha attirato ancor più l’attenzione dei campioni d’Italia, che considerano Hien pronto per il grande salto".

"In più, particolari non da poco, l’abitudine a sfidare nell’uno contro uno ogni avversario, oltre alla personalità del ragazzo, vengono considerati un plus dall’Inter. Fisicità e velocità sono poi sotto gli occhi di tutti. Caratteristiche differenti per Scalvini, vecchio pallino della dirigenza interista, ieri schierato da Gasperini a centrocampo. Giovane, ma già con esperienza, ossia il target preferito di Oaktree, il classe 2003, oltre al doversi ripetere in A, resta comunque un gioiellino dell’Atalanta, che continua a valutare il calciatore 50-60 milioni di euro".