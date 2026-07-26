Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il difensore del Tottenham Romero è il primo obiettivo del mercato dell'Inter. La proprietà ha dato il suo ok a puntare sull'esperto giocatore e sono in corso contatti con l'entourage del giocatore e con la dirigenza degli Spurs per trovare la quadra.

"In questo scenario comunque non cambiano le esigenze in tema di mercato. Che servano due rinforzi in difesa — o uno se alla fine Pavard non dovesse partire — è una certezza. E Cristian Romero continua a essere il nome principale sul quale il club sta lavorando. Ieri il diesse Piero Ausilio l’ha anche confermato a margine di un evento in Calabria: «C’è un interesse e l’abbiamo manifestato al club e al giocatore. Sono cose lunghe. Vedremo». Sarà anche un’operazione onerosa (la valutazione è di 50 milioni ma si proverà a chiudere a una cifra inferiore) ma la proprietà è pronta a investire sull’argentino, un profilo pronto e soprattutto che gradirebbe tornare in Italia, lasciando un Tottenham che la prossima stagione non giocherà nemmeno in Europa. La trattativa procede, la prossima settimana può essere decisiva", rivela La Gazzetta dello Sport.