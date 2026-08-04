L'Inter continua a lavorare per regalare a Cristian Chivu l'esterno destro. Il club nerazzurro ha individuato diversi profili, ma non ha ancora affondato su un giocatore in particolare, questo perché Marotta e Ausilio vogliono valutare con molta attenzione dopo i mancati arrivi - per motivi diversi - di Palestra e Kalhaili. Il nome nuovo è quello di Nico Gonzalez. Nello stallo della trattativa tra Juventus e Atletico Madrid può inserirsi appunto l'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per il momento non ci sono stati contatti diretti tra i club ma ciò non impedisce ai nerazzurri di continuare a ragionare anche su questo profilo.

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"Il club nerazzurro dunque adesso ci pensa, valuta il compagno di nazionale di Lautaro perché anche lui, un po’ come Diaby, dal punto di vista tattico garantirebbe una spinta che un “normale” quinto non offrirebbe. Un’altra ala, insomma, è sotto la lente della dirigenza per rompere il sortilegio intorno alla fascia destra".

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"E uno scambio? Davide Frattesi, che l’ad bianconero conosce bene, potrebbe fare il percorso opposto ma per il momento questa non è nulla più che un’ipotesi. Sul fronte arabo, invece, bisognerà vedere se l’Al-Ittihad aprirà al trasferimento del francese, che a gennaio già aveva detto sì all’Inter ma il muro del club di Gedda non venne giù, e all’inserimento di Kristjan Asllani, esubero valutato 10-12 milioni, nella trattativa. Ragionamenti in corso per un’Inter che vuole spiccare il volo".

(Gazzetta dello Sport)