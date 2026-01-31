Il centrocampista del Liverpool Jones non sarebbe un rinforzo per l'Inter ma un giocatore sui cui puntare anche per il futuro:
Inter, Jones rinforzo potenzialmente clamoroso: “Può diventare uno dei migliori in A”
"A San Siro, in Champions il 9 dicembre, aveva impressionato. E all’Inter è rimasto così impresso da provare a prenderlo. Curtis Jones, 25 anni compiuti ieri, non è un rimpiazzo: è un giocatore che in Serie A ha il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti del campionato. In mezzo al campo ha costruito una carriera che lo ha portato a diventare un punto fermo del Liverpool e a entrare nel giro della nazionale inglese: se il Mondiale cominciasse domani, lui sarebbe tra i convocati di Thomas Tuchel", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Classe 2001, ragazzo di Liverpool diventato punto fermo del Liverpool, ha debuttato in prima squadra prima di compiere 18 anni il 7 gennaio 2019 e da lì, sotto la guida di Jurgen Klopp, si è guadagnato sempre più spazio. Mai titolarissimo, certo, ma sempre primo cambio della rotazione. In mezzo sa fare tutto e bene: il mediano davanti alla difesa, dove brilla per visione di gioco, ma anche quello che in Inghilterra chiamano centrocampista “box-to-box”, bravo a difendere ma anche ad attaccare. Col Qarabag in Champions non c’era per influenza, stasera col Newcastle dovrebbe essere titolare. Il suo per il Liverpool sarebbe un sacrifico doloroso. Per l’Inter un rinforzo potenzialmente clamoroso", aggiunge Gazzetta.
