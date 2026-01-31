"A San Siro, in Champions il 9 dicembre, aveva impressionato. E all’Inter è rimasto così impresso da provare a prenderlo. Curtis Jones, 25 anni compiuti ieri, non è un rimpiazzo: è un giocatore che in Serie A ha il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti del campionato. In mezzo al campo ha costruito una carriera che lo ha portato a diventare un punto fermo del Liverpool e a entrare nel giro della nazionale inglese: se il Mondiale cominciasse domani, lui sarebbe tra i convocati di Thomas Tuchel", spiega La Gazzetta dello Sport.