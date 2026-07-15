GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Il futuro di Curtis Jones continua ad essere avvolto nel mistero. Il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 con il Liverpool, che però - nonostante la validità di un solo anno - non abbassa le pretese e continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

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Un braccio di ferro che prosegue, con l’Inter che - almeno per ora - non molla la presa e continua a lavorare per arrivare al classe 2001.

Il Corriere dello Sport non conferma la notizia rimbalzata ieri dall’Inghilterra, che raccontava di un rilancio da 32 milioni di euro da parte dell’Inter per il centrocampista.

“L’intenzione di alzare ulteriormente la posta in palio c’è ed è forte” rivela il quotidiano.

Jones è considerato il profilo perfetto per completare il centrocampo nerazzurro: “Aumenterebbe la qualità e l’intensità nel motore nerazzurro, proprio come ha invocato a più riprese Cristian Chivu nei dialoghi confidenziali con la dirigenza negli ultimi mesi”.

Tocca a Marotta ottenere il via libera della proprietà per uno sforzo:

“Marotta ha ricevuto indicazioni chiare dai suoi uomini mercato e dall’allenatore, per cui dovrà convincere la proprietà a uno sforzo importante su un giocatore che per costi richiederebbe sicuramente un’eccezione rispetto alle linee guida di Oaktree. Chiaro che più tempo passerà, più si alzerà il rischio di intromissioni da altri club”.

Al momento, Curtis Jones ha accettando la destinazione Inter, rifiutando il rinnovo col Liverpool e l’interesse del Nottingham Forest, che ora attende di capire se da Milano arriverà un rilancio in grado di far vacillare davvero il Liverpool.

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Il nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola, ha parlato proprio di Jones, confermando la sua stima per il centrocampista classe 2001: “Lo stimo tantissimo. Per me è un grande, grandissimo giocatore e spero che possa continuare con noi e continuare a rendere come ha fatto finora. Mi piace anche la sua personalità. Spero che riusciremo a tenerlo, non solo per quest’anno ma più a lungo”.

Parole che confermano la posizione del Liverpool, che ora attende le mosse del club nerazzurro.