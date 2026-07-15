GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro dopo aver perso Palestra e Khalaili. Sono due i profili maggiormente attenzionati dal club nerazzurro. Ma entrambi hanno costi importanti.

Getty Images

"Marotta e Ausilio sono a caccia dell'esterno. Dopo la beffa di Palestra e lo stop per Khalaili, in cima alla lista restano Guela Doue e Vanderson. Per il primo, però, lo Strasburgo non ha dato una vera e propria apertura alla ven-dita. E comunque difficilmente si scenderebbe sotto i 30 milioni. Piace anche il giocatore del Monaco così come sono seguiti Djed Spence e Romero (Totten-ham), Givairo Read (Feyenoord), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Nahuel Molina (Atletico Madrid). Proposti due ritorni, Bellanova e l'usato sicuro Perisic mentre si allontana Chalobah viste le richieste esose del Chelsea. Ppotrebbe restare Pavard. Per il centrocampo è tornato d'attualità John Stones", scrive il Quotidiano Sportivo.