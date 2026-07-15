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Sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Romero che è ormai fuori dai progetti del Tottenham di De Zerbi: "Vi dico da tempo che l'aspettativa era quella di vedere Cuti Romero lasciare il Tottenham in questa finestra di mercato. Ora posso aggiungere una novità: Tottenham e l'entourage di Romero, nel corso di contatti diretti avuti questa settimana, si sono confermati reciprocamente la volontà di separarsi.

Romero vuole provare una nuova esperienza e anche il Tottenham è pronto a lasciarlo partire, aprendo un nuovo ciclo. Va dato merito agli Spurs perché si sono già mossi sul mercato: non aspettano di vendere Romero con tutti consapevoli della situazione. Hanno già preso Vaneshke e Marcos Senesi, mentre Micky van de Ven è assolutamente incedibile. Tutte le voci su Van de Ven al Liverpool o al Barcellona sono false. Van de Ven resterà al Tottenham ed è considerato un giocatore fondamentale per De Zerbi.

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Per questo motivo è ormai molto chiaro che Cristian Romero lascerà il Tottenham. Negli ultimi due o tre giorni Inter e Tottenham hanno avuto alcuni contatti. Il motivo? L'Inter è alla ricerca di un nuovo estestro dopo la partenza di Denzel Dumfries al Real Madrid. I nerazzurri avevano provato a prendere Palestra, ma è finito al Chelsea. Poi hanno puntato su Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, ma il giocatore non ha superato le visite mediche. Adesso l'Inter sta chiedendo informazioni per Djed Spence.

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Durante questi colloqui, il Tottenham ha comunicato all'Inter che Cuti Romero lascerà il club quest'estate e, nel caso fosse interessata, potrebbe valutarne l'acquisto. L'Inter sta effettivamente prendendo in considerazione questa possibilità. Il giocatore piace moltissimo e il club ha bisogno di due difensori centrali in questa sessione di mercato.

Detto questo, è importante sottolineare che l'operazione è molto complicata: sia il costo del cartellino sia l'ingaggio di Romero sono molto elevati. Per questo motivo la trattativa non è semplice. L'Inter, comunque, ha chiesto informazioni e vedremo cosa succederà dopo il Mondiale.