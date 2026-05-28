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calciomercato
GdS – Inter più vicina a Jones: distanza col Liverpool ridotta. E la clausola…
"Le lame della forbice piano piano si avvicinano. E la distanza tra la domanda del Liverpool e l'offerta dell'Inter per Curtis Jones si fa sempre più ridotta". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sull'interesse sempre più concreto dell'Inter per Curtis Jones.
Ieri c'è stato un incontro a Montecarlo tra l'Inter e il Liverpool che non ha portato ad un accordo definitivo ma c'è stato un importante avvicinamento tra le parti. "L'assist, forse determinante, arriva dal contratto di Jones: in scadenza il 30 giugno del 2027, tra poco più di un anno. Tecnicamente, tra sei mesi appena l'inglese sarebbe libero di pre-accordarsi con qualsiasi altra società, ma l'obiettivo comune è quello di anticipare i tempi. Conviene a tutti: all'Inter, che si ritroverebbe in rosa un top europeo acquistandolo ad un prezzo di saldo; al Liverpool, che eviterebbe di perderlo a zero; e a Jones stesso, che da tempo ha dato la sua priorità al club nerazzurro e ha messo nel mirino la prima esperienza lontana dalla Premier League", si legge su La Gazzetta dello Sport.
Il Liverpool chiede circa 35 mln di euro mentre l'Inter ha in mente una cifra attorno ai 22 mln di euro (può arrivare al massimo a 25 mln inserendo anche dei bonus). Oltre alla distanza economica - da sottolineare come Jones sia seguito dalla stessa agenzia che segue Akanji - c'è un altro scoglio da superare: la clausola sull'eventuale rivendita. "L'Inter intende fissarla su una percentuale bassa, il Liverpool accetterebbe di incassare qualcosina in meno subito per avere un ritorno maggiore in futuro. Ma lo "straniero esperto" che Beppe Marotta ha citato come profilo di cui l'Inter sarebbe andata alla ricerca sul mercato è l'inglese. Lui il preferito per il centrocampo, anche più di Manu Koné della Roma (che per il francese chiede 50 milioni di euro)", chiosa la Rosea.
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