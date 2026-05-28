Ieri c'è stato un incontro a Montecarlo tra l'Inter e il Liverpool che non ha portato ad un accordo definitivo ma c'è stato un importante avvicinamento tra le parti. "L'assist, forse determinante, arriva dal contratto di Jones: in scadenza il 30 giugno del 2027, tra poco più di un anno. Tecnicamente, tra sei mesi appena l'inglese sarebbe libero di pre-accordarsi con qualsiasi altra società, ma l'obiettivo comune è quello di anticipare i tempi. Conviene a tutti: all'Inter, che si ritroverebbe in rosa un top europeo acquistandolo ad un prezzo di saldo; al Liverpool, che eviterebbe di perderlo a zero; e a Jones stesso, che da tempo ha dato la sua priorità al club nerazzurro e ha messo nel mirino la prima esperienza lontana dalla Premier League", si legge su La Gazzetta dello Sport.