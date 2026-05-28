Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Ivan Provedel per il ruolo di secondo portiere: "All'Inter piace Provedel ma lui non ha deciso perché vuole aspettare.

Dipende dalla Lazio perché ha un contratto in scadenza nel 2027 e finché non ci saranno contatti diretti con l'agente parliamo del nulla. Poi guadagna di Martinez, promosso titolare dall'Inter, e vorrebbe giocare: oggi è in una fase di stand-by.