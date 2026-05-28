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Pedullà: “Inter vuole Provedel ma lui non vuole fare il vice a prescindere! Quindi adesso…”

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Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Ivan Provedel per il ruolo di secondo portiere
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Ivan Provedel per il ruolo di secondo portiere: "All'Inter piace Provedel ma lui non ha deciso perché vuole aspettare.

Pedullà: “Inter vuole Provedel ma lui non vuole fare il vice a prescindere! Quindi adesso…”- immagine 2
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Dipende dalla Lazio perché ha un contratto in scadenza nel 2027 e finché non ci saranno contatti diretti con l'agente parliamo del nulla. Poi guadagna di Martinez, promosso titolare dall'Inter, e vorrebbe giocare: oggi è in una fase di stand-by.

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Vorrebbe giocare, con grande ammirazione nei riguardi dell'Inter: non vuole fare il vice a prescindere. Non è una cosa avanzata nei dialoghi".

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