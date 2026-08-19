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Una vera e propria telenovela, iniziata già a gennaio e ancora in corso di svolgimento. L'Inter continua a inseguire Curtis Jones, una trattativa che sta ricalcando quanto successo con altri calciatori in passato (basti ricordare i casi Spence, poi effettivamente arrivato a Milano, o Palestra, finito poi al Chelsea).

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Un modus operandi che si sta verificando da tempo, come spiega il Corriere dello Sport: "Probabilmente è soltanto una questione di tempo e poi per l'inglese si spala ncheranno i cancelli della Pinetina. Resta il fatto che, per scelta, o per necessità, ormai tutte le trattative che coinvolgono il club nerazzurro hanno tempi lunghi. Può andare bene, come nel già citato caso di Spence, visto che il Tottenham ha abbassato le pretese. Ma può anche andare male, come accaduto con Palestra, con il Chelsea che è riuscito a inserirsi, facendo saltare il banco sia con l'Atalanta sia con il giocatore. Non accadrà con Jones, che ha già respinto il corteggiamento del Nottingham Forest, ma è chiaro che prima si inserirà nel gruppo di Chivu e meglio sarà per tutte le parti coinvolte".