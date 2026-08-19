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Della trattativa per Curtis Jones che va avanti con il Liverpool e della possibile cessione di Luis Henrique alla Roma hanno parlato Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

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"Sforzi concentrati su Curtis Jones. A me continua a risultare che se l'Inter affonda su Jones ha tutto il potenziale economico per poterlo fare. Con l'uscita di Frattesi sia a livello economico che numerico l'Inter può fare un altro tentativo. L'offerta al Liverpool non è ancora partita, ma i contatti sono continuati anche ieri. Il giocatore spinge per l'Inter, l'idea del Liverpool è di non far uscire Jones a meno di quanto l'Inter ha pagato per Spence. Può fare uno sconto, ma vorrebbe una cifra non inferiore a quella di Spence. L'Inter gioca sul fatto che il giocatore vuole venire a Milano, il Liverpool può anche tenere il giocatore lì. Inter non legata a Jones per altre operazioni".

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Su Luis Henrique l'aggiornamento è che da quanto ci risulta lato giocatore il messaggio di Chivu e della dirigenza è arrivato forte e chiaro. Il giocatore ha capito che sarebbe meglio trovare un'altra soluzione fuori dall'Inter. Le strade sono destinate a separarsi. La Roma è la squadra che ci ha lavorato con più forza: ribadiamo il concetto che manca l'accordo economico, ma se la Roma volesse chiuderlo questo tipo di sforzo lo può fare e si avrebbe un buon esito. La notizia è che Luis Henrique ha capito che la sua avventura all'Inter è finita".