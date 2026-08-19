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Passi avanti significativi tra l'Inter e Pio Esposito. Dopo gli ultimi incontri con l'entourage del giocatore, il club nerazzurro è vicinissimo a blindare il giovane attaccante.

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"L’accordo tra il club e l’entourage del giocatore è cosa fatta: luce verde dopo qualche settimana di trattative. Un prolungamento che ha il sapore della fiducia della società e pure di un riconoscimento importante, perché il nuovo accordo che Pio Esposito firmerà nei prossimi giorni vedrà il suo ingaggio aumentare sensibilmente (dal milione circa di oggi a 2,5 milioni a stagione). L’Inter ha sempre risposto picche a chiunque si fosse avvicinato per portare Pio lontano da Milano o dall’Italia. Ed Esposito ha fatto semplicemente lo stesso: troppo forte il sentimento riconoscenza verso la società che l’ha prelevato bambino e reso calciatore di Serie A e Nazionale, troppo grande la voglia di dimostrare di meritarsi un ruolo determinante nella squadra di Chivu nonostante, almeno sulla carta, all’alba della scorsa stagione le possibilità di trovare un minutaggio adeguato con la ThuLa davanti potessero apparire ridotte. Esposito ha risposto sul campo, sfruttando ogni occasione concessa dal tecnico nerazzurro, e la prima annata tra i grandi è andata in archivio con ben 15 gol messi a referto tra Inter e Nazionale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Chiaro è che Pio Esposito rappresenti presente e futuro dell’Inter. In estate, complice anche un Mondiale che ha visto tutti i compagni di reparto a lungo impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, il più giovane della compagnia ha sfruttato tutte e cinque le amichevoli disputate dall’Inter per ritrovare la forma migliore. È vero che Pio non ha mai trovato la via della rete, ma il lavoro dello staff tecnico del club non è mai stato finalizzato ad una passerella nel corso di una manciata di sgambate di mezza estate. Anzi, ogni partita è stata utile per arrivare al top della forma per l’esordio in campionato di sabato contro il Monza che Esposito giocherà sicuramente da titolare. Magari già con un contratto tutto nuovo", precisa il quotidiano.