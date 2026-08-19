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Il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter continua a essere Curtis Jones. Come spiegato anche da Fcinter1908, non serve nessuna uscita per puntare al centrocampista inglese, ma bisogna trovare un accordo col Liverpool.

"Curtis Jones, promesso sposo nerazzurro, è consapevole che nel mirino del presidente Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio non ci sia nessun altro centrocampista, almeno in questa strana sessione di mercato. L’Inter è pronta a investire un’altra trentina di milioni e indipendentemente da qualsiasi possibile uscita: sa che anche il prediletto di Chivu non ha occhi che per il nerazzurro e non accetterà nessun altro pretendente da qui a fine agosto. Continuerà a battere i piedi con il suo potentissimo e danaroso club perché alla fine venga accontentato: è davvero bruciante il desiderio italiano. Jones ha 25 anni, di cui 16 passati con una maglia rossa del Merseyside addosso, ma adesso si sente un corpo estraneo: non gioca le amichevoli, chiede di essere liberato. In privato, con un telefono in mano, continua a seminare like a qualsiasi post nerazzurro scrolli con le dita. Segue i giocatori con cui vorrebbe duettare a San Siro, l’ultimo Bastoni. Sono più che segnali dispettosi: in questa epoca sono messaggi, frecce appuntite", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Al Liverpool, però, al momento non sembrano particolarmente influenzabili: nel board del club non lasciano (ancora) il segno le richieste del ragazzo di casa, anche se il contratto del centrocampista sta per scadere. Jones è legato ai Reds fino al 30 giugno e, quindi, dall’1 gennaio del 2027 potrebbe firmare a zero, forse proprio per l’Inter. Il Liverpool ha già dimostrato in passato di poter lasciar partire a zero i suoi pezzi da 90 senza badare troppo alle sterline perdute - vedi Konaté finito da svincolato al Real Madrid - e, quindi, questa è una eventualità da tenere in conto. Non cambia, però, l’ottimismo nerazzurro sulla possibilità di portarlo a Milano: mai come in questa occasione può contare la pazienza unita alla determinazione dei protagonisti. Tutto si potrebbe risolvere anche alla fine, in extremis, prima del gong del mercato".

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"Nonostante sia nota a tutti questa corrispondenza di amorosi sensi, nessuna offerta è ancora stata recapitata da Milano a Liverpool. Si suppone che, al momento, i Reds tengano l’asticella troppo alta, ma i nerazzurri sono pronti a scrivere su un documento ufficiale una cifra considerata congrua: 30 milioni. Questo passo porterà a una contrattazione, spinta anche dallo sgomitare di Jones. Per la mossa non servirà l’uscita di Luis Henrique, che è ancora fermo sull’uscio: non è detto che alla fine si vesta di giallorosso e si diriga verso la Capitale. Anche in quest’ultimo caso, qualora il brasiliano restasse bloccato a Milano, l’Inter farà comunque il proprio fiducioso tentativo con il Liverpool", chiude Gazzetta.