E' già vigilia dell'attesissima sfida tra Inter e Juventus: sarà un weekend importante questo che può dire molto sulle sorti del campionato. Ma il derby d'Italia non è solo sul rettangolo di gioco: i due club sono pronti a sfidarsi anche sul mercato. Ecco tutti i nomi contesi da entrambe secondo Tuttosport: "Il primo è Zeki Celik, oggi alla Roma, in scadenza di contratto: sia bianconeri che nerazzurri l’hanno messo nel mirino, e le ultime manovre juventine a inizio mese hanno portato Ottolini in vantaggio.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Juve, è scontro totale anche sul mercato: ecco tutti i nomi che piacciono a entrambe
calciomercato
Inter-Juve, è scontro totale anche sul mercato: ecco tutti i nomi che piacciono a entrambe
Il derby d'Italia non è solo sul rettangolo di gioco: i due club sono pronti a sfidarsi anche sul mercato. Ecco tutti i nomi contesi da entrambe
Si vuole ripartire da lui per la fascia destra, che tra l’arrivo di Holm - ma occorrono fino a 18 milioni totali per il riscatto - e la bocciatura di Joao Mario, ora al Bologna, un po’ di restyling l’ha già effettuato. Dal canto suo, il turco ha aperto alla possibilità di salutare i giallorossi: le richieste restano alte, ben oltre i 2,8 milioni annui rifiutati dalla Roma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA