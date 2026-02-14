Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato delle prossime strategie di mercato dell'Inter: "Si preannuncia una bella sfida tra due big italiane per Vicario. Il numero uno del Tottenham a fine anno potrebbe anche lasciare la società inglese. L'Inter da tempo sta pensando al dopo Sommer e lui è sicuramente un profilo che piace molto. Non è un caso che era stata proprio la società nerazzurra a trattarlo per prima con l'Empoli prima del suo trasferimento in Inghilterra. Ma l'Inter non è l'unica veramente interessata, visto che anche la Juventus ha cominciato a farci un pensiero. La permanenza di Di Gregorio non è affatto così scontata e per questo la dirigenza bianconera ha iniziato a capire eventuali margini di manovra.