Si parla tanto di come potrebbe intervenire l'Inter sul mercato per rinforzare la squadra e in quali settori del campo. Da tempo si parla della necessità di un centrocampista difensivo, fisico, che possa coprire le spalle ai giocatori più offensivi e garantire equilibrio. Uno dei nomi che rispondono a questo identikit è quello di Mandela Keita, classe 2002, colonna del Parma di Cuesta. Un elemento già apprezzato da Chivu nella scorsa stagione.
Secondo tuttomercatoweb.com, i nerazzurri starebbero seguendo il belga con grande attenzione, senza però mai affondare il colpo. La concorrenza, però, non manca di certo, in Italia come all'estero: su di lui ci sarebbero Bologna, Brighton, Aston Villa, Brentford e Tottenham.
