i nerazzurri stanno osservando con grande attenzione il belga del Parma, già apprezzato da Chivu nella scorsa stagione

Si parla tanto di come potrebbe intervenire l'Inter sul mercato per rinforzare la squadra e in quali settori del campo. Da tempo si parla della necessità di un centrocampista difensivo, fisico, che possa coprire le spalle ai giocatori più offensivi e garantire equilibrio. Uno dei nomi che rispondono a questo identikit è quello di Mandela Keita, classe 2002, colonna del Parma di Cuesta. Un elemento già apprezzato da Chivu nella scorsa stagione.