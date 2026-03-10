FC Inter 1908
calciomercato

i nerazzurri stanno osservando con grande attenzione il belga del Parma, già apprezzato da Chivu nella scorsa stagione
Si parla tanto di come potrebbe intervenire l'Inter sul mercato per rinforzare la squadra e in quali settori del campo. Da tempo si parla della necessità di un centrocampista difensivo, fisico, che possa coprire le spalle ai giocatori più offensivi e garantire equilibrio. Uno dei nomi che rispondono a questo identikit è quello di Mandela Keita, classe 2002, colonna del Parma di Cuesta. Un elemento già apprezzato da Chivu nella scorsa stagione.

Secondo tuttomercatoweb.com, i nerazzurri starebbero seguendo il belga con grande attenzione, senza però mai affondare il colpo. La concorrenza, però, non manca di certo, in Italia come all'estero: su di lui ci sarebbero Bologna, Brighton, Aston Villa, Brentford e Tottenham.

