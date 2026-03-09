Romano: “Inter su Goretzka ma non è ancora tempo di scelta. E sarà addio con Calhanoglu se…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del centrocampo dell'Inter : "Abbiamo già parlato di quest'interesse dell'Inter per Leon Goretzka ma al momento non ci sono sviluppi: ci sono anche club inglesi, non siamo al momento delle scelte ancora.

O l'Inter e il giocatore vanno verso un rinnovo, ma se nei prossimi mesi non si farà, ci saranno ottime possibilità di vedere separarsi: è una possibilità concreta e si potrebbe pensare seriamente ad una separazione. Le quotazioni Calhanoglu-Inter sono sempre più in calo".