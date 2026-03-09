Romano: “Inter su Goretzka ma non è ancora tempo di scelta. E sarà addio con Calhanoglu se…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del centrocampo dell'Inter: "Abbiamo già parlato di quest'interesse dell'Inter per Leon Goretzka ma al momento non ci sono sviluppi: ci sono anche club inglesi, non siamo al momento delle scelte ancora.
Su Hakan Calhanoglu, invece, dal punto di vista contrattuale c'è da raccontare che il discorso per il rinnovo resta completamente fermo e bloccato, almeno ora.
O l'Inter e il giocatore vanno verso un rinnovo, ma se nei prossimi mesi non si farà, ci saranno ottime possibilità di vedere separarsi: è una possibilità concreta e si potrebbe pensare seriamente ad una separazione. Le quotazioni Calhanoglu-Inter sono sempre più in calo".
