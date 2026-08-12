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Il mercato dell'Inter è esploso nelle ultime ore, ma i nomi emersi potrebbero non essere gli unici in ottica nerazzurra. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, potrebbe realizzarsi ancora delle sorprese, visto che la posizione di Luis Henrique è ancora in bilico.

L'interesse della Roma c'è e, in caso di partenza del brasiliano, l'Inter sarebbe pronta a operare un altro colpo sulle fasce. Oltre a Nico Gonzalez e Perisic, secondo Sport Mediaset ci sarebbe da tenere d'occhio anche il nome di Fofana:

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"Oltre ai già noti Nico Gonzalez e Perisic, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Malick Fofana, classe 2005 del Lione, già finito nel mirino del Tottenham e recentemente accostato anche alla Roma. L'Inter in questa direzione non si è ancora mossa concretamente e aspetta novità sul fronte Luis Henrique: una volta sicura della partenza del brasiliano, si virerà sul belga".

(Fonte: Sport Mediaset)