GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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L'Inter ha chiuso l'operazione Spence con il Tottenham ma potrebbe anche arrivare un altro esterno qualora dovesse uscire Luis Henrique, sempre nel mirino della Roma.

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione facendo anche tre nomi per l'Inter:

"Spence va a sostituire Dumfries, se esce Luis Henrique mancherebbe un giocatore col guizzo davanti. Se va via Luis Henrique, un altro esterno l'Inter lo prende e da quanto abbiamo capito, lo prende con caratteristiche diverse.

Getty Images

Nico Gonzalez è un'opzione anche se l'interlocuzione con la Juve non è mai facile se ti chiami Inter, c'è l'opzione Diaby che si è un po' incastrata, c'è il nome di Fofana del Lione sul quale magari fare un investimento ma tutto dipende da Luis Henrique"