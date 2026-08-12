Inter scatenata sul mercato in queste ore: chiuso il colpo Spence, ora il club nerazzurro è al lavoro su altri tavoli, sia in entrata che in uscita

Marco Astori
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Inter scatenata sul mercato in queste ore: chiuso il colpo Spence, ora il club nerazzurro è al lavoro su altri tavoli, sia in entrata che in uscita.

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Come spiega Sky, l'Inter può prendere un altro attaccante esterno se dovesse andare via Luis Henrique. Oggi c'è stato un colloquio tra il club e il giocatore: gli è stato comunicato che è in vendita essendo arrivata un'offerta. Lui ha accettato di buon grado perché è la Roma: serve che si metta d'accordo, ma non ha assolutamente negato il trasferimento, anzi. La Roma è ora impegnata nella trattativa per Mora, poi penserà al brasiliano: ma tanto dipenderà dalle cifre che verranno spese nell'affare col Porto.

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Virtualmente chiusa anche la cessione di Frattesi alla Lazio: si cercherà quindi di parlare col Liverpool per Jones. Se il prezzo non dovesse essere di 40 milioni di euro, l'Inter può pensare di prenderlo.

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