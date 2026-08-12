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Inter scatenata sul mercato in queste ore: chiuso il colpo Spence, ora il club nerazzurro è al lavoro su altri tavoli, sia in entrata che in uscita.

Come spiega Sky, l'Inter può prendere un altro attaccante esterno se dovesse andare via Luis Henrique. Oggi c'è stato un colloquio tra il club e il giocatore: gli è stato comunicato che è in vendita essendo arrivata un'offerta. Lui ha accettato di buon grado perché è la Roma: serve che si metta d'accordo, ma non ha assolutamente negato il trasferimento, anzi. La Roma è ora impegnata nella trattativa per Mora, poi penserà al brasiliano: ma tanto dipenderà dalle cifre che verranno spese nell'affare col Porto.

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Virtualmente chiusa anche la cessione di Frattesi alla Lazio: si cercherà quindi di parlare col Liverpool per Jones. Se il prezzo non dovesse essere di 40 milioni di euro, l'Inter può pensare di prenderlo.