L'Inter e Luis Henrique potrebbero dirsi addio dopo una sola stagione. L'esterno brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, non ha pienamente convinto, e potrebbe così essere sacrificato per arrivare ad altri obiettivi di mercato (in primis Palestra).

Senza dimenticare che, come scrive Tuttosport, il sostituto potrebbe essere già in casa: "Non si può parlare di flop, ma certamente il brasiliano si era presentato all'Inter con ben altre premesse nate anche dalla cifra versata al Marsiglia per il cartellino (22,8 milioni più bonus). Poco male perché ha mercato e il piano dell'Inter è quello di finanziare la maxi-trattativa per arrivare a Palestra grazie a quanto già incassato da Dumfries (20 milioni: il Real pagherà la clausola) e quanto potrebbe entrare per il brasiliano, su cui già a gennaio si era mosso il Besiktas e che potrebbe essere un rinforzo utile per il calcio di Vincenzo Italiano. L'Inter valuta il cartellino 20 milioni, prezzo che può essere aggredibile anche da club francesi - a quelle latitudini il brasiliano ha lasciato ottimi ricordi - oppure, naturalmente dai ricchissimi club di Premier".