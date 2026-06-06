Tuttosport rivela un retroscena legato al centrocampista serbo: club di tutta Europea lo vogliono, lui vuole il ritiro con i nerazzurri

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 11:16)

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Aleksandar Stankovic è un ufficialmente un giocatore dell’Inter. Nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha annunciato il ritorno del centrocampista serbo classe 2005, ceduto la scorsa estate al Bruges per 10 milioni di euro.

Per riportarlo a Milano, l’Inter ha versato 23 milioni nelle casse del club belga, come pattuito la scorsa estate.

Come evidenzia Tuttosport, Stankivc viene da un’annata a dir poco esaltante: ha vinto da protagonista il campionato nelle Fiandre e si è fatto valere anche in Champions League, con 39 le presenze, sei gol e due assist, mentre in campo internazionale ha totalizzato 14 gettoni, tre reti e due passaggi decisivi forniti ai compagni di squadra.

“Stankovic insomma non ha minimamente risentito l’impatto con la nuova destinazione, tanto che si dice che al Bruges si siano sfregati le mani per aver ceduto a suon di milioni Jashari al Milan (34 + 3 di bonus) e averlo sostituito con l’ex Lucerna, pagato in confronto una cifra low cost, per la quale oggi hanno già più che raddoppiato l’investimento effettuato meno di un anno fa”.

Ma il futuro di Stankovic resta tutto da scrivere.

“L’Inter però si è accorta della crescita esponenziale di Stankovic, lo stesso vale per Newcastle e Brentford, in Premier League, ma anche per qualche club in Bundesliga - occhio al Borussia Dortmund - e per l’Atletico Madrid in Spagna, con Simeone che apprezza particolarmente le caratteristiche del giocatore. La quotazione odierna di Stankovic è quindi di 40 milioni – cifra che garantirebbe ai nerazzurri un’immediata e incredibile plusvalenza -, ma momentaneamente la volontà dell’atleta è quella di provare a giocarsi le sue carte a Milano, anche perché sulla panchina dei campioni d’Italia siede il suo mentore Cristian Chivu, con cui aveva già lavorato nella Primavera nerazzurra”.

La volontà di Stankovic è quella di restare in nerazzurro:

“Trasferirsi eventualmente in una squadra media di Premier League avrebbe poco senso per chi sin da piccolino sogna di ripercorrere le orme di papà Dejan a Milano (e ora di imitare in tutto e per tutto l’amico Pio Esposito). Ecco perché nella testa di Stankovic c’è l’intenzione di dare tutto in ritiro, mostrare al suo nuovo/vecchio allenatore i propri progressi per guadagnarsi così la possibilità di indossare la casacca nerazzurra - magari col numero 5, quella che aveva fatto le fortune del padre - nella stagione 2026/27”.