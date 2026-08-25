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Il mercato dell'Inter dipende direttamente... da Luis Henrique. L'esterno brasiliano è finito sulla lista degli esuberi, e l'idea della dirigenza nerazzurra è quella di cederlo per regalare a Chivu la tanto agognata quinta punta dalle caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti attualmente a disposizione. La realtà, però, è che l'ex Marsiglia non ha offerte, come racconta La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non è mai stata tanto aggrappata a Luis Henrique. E il discorso non porta al campo, ma al mercato. Perché se da una parte la dirigenza nerazzurra è vicina a piazzare due tra gli esuberi, dall'altra si è ormai definitivamente arenata la trattativa con la Roma che avrebbe potuto permettere all'Inter di liberare lo slot necessario per il famoso quinto attaccante dalle caratteristiche diverse".

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"Luis Henrique... non ha offerte. È vero che i giallorossi si erano avvicinati all'ex OM qualche giorno fa - e l'Inter si augura possa accadere di nuovo magari negli ultimi giorni di mercato -, ma l'accordo definitivo non è arrivato e così LH sembra adesso destinato a restare. [...] Lo spazio per Luis Henrique si ridurrà in maniera netta. Una decisione, quella della permanenza, che sembra non convenire a nessuno: in primis al brasiliano, che spera di poter essere impiegato sulla corsia opposta rispetto alla scorsa stagione ma che dovrà "scontrarsi" prima con l'intoccabile Dimarco e poi con il prezioso jolly Carlos Augusto, sostituto naturale del re degli assist sulla fascia sinistra.

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Così la scelta di Luis Henrique tiene in scacco l'Inter, che vorrebbe regalare al proprio tecnico la ciliegina sulla torta ma non dovrebbe riuscire a farlo in caso di permanenza dell'ex OM. L'identikit che la dirigenza nerazzurra ricerca sul mercato è chiara: un "dribblomane", un attaccante abile nel saltare l'uomo, capace di giocare sia sulla fascia che in una posizione più offensiva a supporto dei due attaccanti. Non Luis Henrique, a cui è stato chiaramente comunicato il fatto che non rientri nei progetti né tecnici né tattici. Ma chissà, magari lo scienziato Chivu troverà una nuova collocazione pure al brasiliano. Esattamente come ha fatto con Diouf".