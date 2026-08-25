Un pilastro dell'Inter. Prima con Inzaghi, poi con Chivu. Hakan Calhanoglu è ripartito nel migliore dei modi: con un gol e una prestazione da leader tecnico e carismatico.

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Il contratto in scadenza nel 2027 apre diversi scenari sul futuro del centrocampista turco: Sky Sport fa il punto della situazione e rivela le intenzioni dell'Inter.

"Un nuovo inizio con una certezza che resta. Il centrocampo dell'Inter cambia, si arricchisce - il primo allenamento di Curtis Jones in nerazzurro, gli altri c'erano già - ma al centro del progetto c'è ancora lui, Hakan Calhanoglu.

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La sesta stagione in nerazzurro è partita nel modo che più gli appartiene: un gol da fuori area, alla prima giornata, come era successo cinque anni fa, nel suo primo campionato con l'Inter, contro Genoa. Allora con Inzaghi in panchina, oggi con Cristian Chivu, un filo che unisce due gestioni e racconta quanto Calhanoglu sia diventato centrale nella storia recente dell'Inter. Un tiro da lontano per cominciare, ancora una volta il primo gol della Serie A 26/27, il ventunesimo da fuori area da quando gioca in Italia, una risposta immediata anche dopo le delusioni vissute con la nazionale turca ai Mondiali.

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La scorsa stagione è stata importante nonostante gli stop: quattro problemi fisici, tra polpaccio e adduttori, quindici partite saltate in tutte le competizioni. Eppure i numeri sono quelli di un giocatore decisivo: 12 gol, 9 in campionato, terzo miglior marcatore dell'Inter dopo Lautaro e Thuram e 7 assist.

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Ora il futuro. Il contratto scade nel giugno del 2027, ma il rendimento e la centralità del progetto, potrebbero spingere l'Inter a guardare oltre - dopo i primi due o tre mesi della stagione - e valutare un rinnovo per un altro anno. Nessuna decisione ancora, ma la sensazione è chiara: Calhanoglu ha iniziato la sua nuova stagione come aveva cominciato la sua avventura nerazzurra, facendo parlare il campo, l'unica cosa che conta davvero".