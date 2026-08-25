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Meno di 48 ore, e l'Inter conoscerà il nome delle 8 avversarie della prima fase di Champions League. Giovedì, nella classica cornice di Montecarlo, alle ore 18, si terrà il sorteggio della "Phase League". Come noto, ogni squadra dovrà affrontare due formazioni della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta. Sono vietati gli incroci tra club della stessa nazione, ma c'è un altro criterio che andrà rispettato in fase di compilazione del torneo.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La certezza è che l'Inter farà parte del gruppetto di 9 squadre appartenenti alla fascia numero 1 (insieme alle altre big del calcio europeo), e altrettante ce ne sono nelle altre, fra 2ª, 3ª e 4ª. In ogni caso, come già accaduto nelle ultime due stagioni, la squadra di Chivu giocherà contro due diverse squadre per ogni fascia. Senza possibilità di incrociare nel proprio cammino iniziale altre italiane, essendo tutte spalmate su urne diverse. E c'è un piccolo "caso" che porta ad Inter-Arsenal, una partita già giocata sia nella stagione scorsa sia in quella precedente: il tris consecutivo non è ammesso dalle regole Uefa, quindi al massimo i nerazzurri potranno sfidare i Gunners in trasferta all'Emirates. Per il resto, riguardo alle squadre di prima fascia, lo spauracchio è generale e giustificato. Lautaro e soci pescheranno due tra Bayern, Real, Psg, Liverpool, City, Barça, Atletico ed Arsenal (appunto solo in trasferta nel caso del gruppo di Arteta). Poi un altro paio dalla seconda fascia escludendo la Roma. Quindi Dortmund, Sporting, Aston Villa, Manchester United, Bruges, Betis e Psv".