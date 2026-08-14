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Non solo Frattesi, c'è un altro giocatore che potrebbe lasciare l'Inter destinazione Roma. Se il centrocampista oggi potrebbe iniziare il suo nuovo percorso alla Lazio, c'è da attendere per Luis Henrique alla Roma.

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Luis Henrique, in pole da giorni in casa Roma rispetto a Destiny Udogie del Tottenham. La Roma ha già raggiunto un’intesa con l’Inter attorno alla cifra di 28 milioni più bonus e il brasiliano non ha alcuna preclusione nei confronti del club romano: attraverso i suoi agenti è pronto ad approfondire il progetto tecnico giallorosso e a discutere l’ingaggio. I giallorossi, però, impegnati sul fronte esterni d’attacco (la priorità al momento per Gasp), si sono presi del tempo per concludere l’affare, di cui avevano già discusso con i nerazzurri due settimane fa".