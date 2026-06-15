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Inter, tutto da definire il destino di Massolin. Ma intanto per lui c’è una certezza
Il centrocampista francese, acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Modena, proverà a giocarsi le sue carte
Uno dei calciatori sotto contratto con l'Inter che aspettano ancora chiarezza sul proprio futuro è Yanis Massolin: il centrocampista francese è stato acquistato a gennaio dal Modena, rimanendo in Emilia fino al termine della stagione, e ora punta a giocarsi le sue carte in nerazzurro.
Per lui c'è una sola certezza, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'unico caso leggermente diverso è rappresentato da Massolin, acquistato a gennaio dal Modena e poi lasciato in prestito in Emilia Romagna. La certezza, per quanto riguarda il francese, è che verrà attentamente valutato da Chivu nel corso del ritiro estivo dell'Inter in programma tra circa un mese in Germania".
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