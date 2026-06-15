Il centrocampista francese, acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Modena, proverà a giocarsi le sue carte

Uno dei calciatori sotto contratto con l'Inter che aspettano ancora chiarezza sul proprio futuro è Yanis Massolin: il centrocampista francese è stato acquistato a gennaio dal Modena, rimanendo in Emilia fino al termine della stagione, e ora punta a giocarsi le sue carte in nerazzurro.