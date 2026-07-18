Due difensori, un esterno e Jones. Sono gli obiettivi di mercato che si è prefissata l'Inter al termine della stagione. Gli addii di Acerbi e De Vrij 'costringono' il club a intervenire con due innesti, anche se la questione legata al futuro di Pavard può cambiare questa prospettiva. Poi c'è quella che è diventata un'annosa questione, ovvero quella dell'esterno destro. Dopo l'addio di Denzel Dumfries, era stato individuato in Palestra l'erede perfetto. L'inserimento del Chelsea e la farraginosa macchina messa in piedi da Oaktree (ci sono voluti 45 giorni per alzare l'offerta di pochi milioni), hanno fatto perdere quello che era l'obiettivo primario sul mercato nerazzurro. Poi c'è stata la questione Khalaili per il quale il Coni non ha concesso l'idoneità e così l'Inter si è ritrovata a dover virare un'altra volta (Spence?) su un altro obiettivo. Infine c'è la questione legata a Curtis Jones. Ausilio non ha nascosto il forte interesse nei confronti del centrocampista, ma anche stavolta sembra che si sia andato a incagliare in una situazione complicata, il Liverpool a meno di 40 milioni difficilmente lascerà partire il giocatore.

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L'offerta da 25 milioni conferma che la distanza al momento è incolmabile e che forse sarebbe il caso il ripiegare su altro, anche se questo significherebbe non soddisfare una richiesta di Chivu, l'ennesima se facciamo riferimento anche allo scorso mercato. Tra difensori, esterno e Jones, c'è però un ruolo a cui quasi nessuno fino a questo momento ha fatto riferimento, ovvero la necessità di avere in rosa una quinta punta. È chiaro che col modulo a due punte e soprattuto con i tanti impegni che attendono l'Inter, avere a disposizione cinque attaccanti sarebbe importante. Basti pensare che la scorsa stagione Chivu, senza Lautaro e Bonny e con il derby alle porte, giocò la semifinale di Coppa Italia col Como col solo Esposito in attacco.

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Non serve certo una punta da 15 gol a stagione, basterebbe puntare su un giovane che accetti la panchina o un attaccante esperto in grado di garantire una certa affidabilità. Un profilo insomma che non richiederebbe un grosso esborso economico (aspetto fondamentale per Oaktree) e che potrebbe dare a Chivu la possibilità di fare rifiatare maggiormente i vari Lautaro e Thuram. Anche perché continuare a parlare di mettere Mkhitaryan (non lo fa da anni) o Frattesi (che lascerà Milano) dietro a una sola punta nei momenti di emergenza, è un esercizio di puro masochismo.